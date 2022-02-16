Гостиница в Тихвине Ларец

Условия проживания в гостинице Ларец

Добрый день уважаемые гости города Тихвина. Мы приглашаем вас разместиться в нашем уютном и домашнем отеле Ларец. В номерах имеются все удобства, Хорошая мини кухня, бесплатный Wi-Fi интернет, завтрак, а во дворе бесплатная парковка для всех клиентов.

Отель предоставляет бесплатно: размещение детей в возрасте до 7 лет, Континентальный завтрак, интернет, компьютер, принтер, сканер, Яндекс станцию. Трансфер от железнодорожного вокзала по договоренности.

Время заезда в отель с 14:00 ч. время выезда до 12:00 ч.

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