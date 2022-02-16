Тихвин, ул. Пещерка, д. 42

    Гостиница в Тихвине Ларец

    avtoТихий отель

    turismУютные номера

    transferДомашняя атмосфера

    Номера в гостинице

    2100Р

    Двухкомнатный

    • Площадь номера: 32 кв. м.
    • Бесплатный завтрак 
    • Бесплатный Wi-FI
    • Бесплатный трансфер
    • Оплата в день приезда

    2x

    2100Р

    Студия

    • Площадь номера: 35 кв. м.
    • Континентальный завтрак
    • Бесплатный Wi-FI
    •  Мини-кухня с посудой
    • Оплата в день приезда

    2x

    1900Р

    Стандартный

    • Площадь номера: 18 кв. м.
    • Континентальный завтрак
    • Бесплатный трансфер
    • Компьютер с интернетом
    • Оплата в день приезда

    2x

    1600Р

    Экономный

    • Площадь номера: 14 кв. м.
    • Континентальный завтрак
    • Бесплатный Wi-FI
    • Бесплатный трансфер
    • Оплата в день приезда

    2x

    Условия проживания в гостинице Ларец

    Добрый день уважаемые гости города Тихвина. Мы приглашаем вас разместиться в нашем уютном и домашнем отеле Ларец.  В номерах имеются все удобства, Хорошая мини кухня, бесплатный Wi-Fi интернет, завтрак, а во дворе бесплатная парковка для всех клиентов.

    Отель предоставляет бесплатно: размещение детей в возрасте до 7 лет, Континентальный завтрак, интернет, компьютер, принтер, сканер, Яндекс станцию. Трансфер от железнодорожного вокзала по договоренности. 

    Время заезда в отель с 14:00 ч. время выезда до 12:00 ч.
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    Информация

    Контакты

    Тихвин, ул. Пещерка, д. 42

    +7 (967) 340 35 34

    +7 (921) 577 11 31